Ci saranno anche i ragazzi dell’Oristanese, nella categoria Under 15, alle finali interregionali di Beach Soccer che si disputeranno ad Anzio questo weekend. La compagine allenata da Marco Dessì e Stefano Sau, infatti, dopo aver vinto la fase regionale, giocata a Pula un mese fa circa, si presenta all’appuntamento laziale con l’obiettivo di strappare il pass per le finali nazionali. Tra oggi e domani giocheranno tre partite.

Questo pomeriggio, alle 16, primo impegno contro la SSD Hermada; alle 19 sfida alla Ceccano Academy. Domani terza e ultima partita, alle 16, contro la Mundial FC. La formula sarà quella del classico girone “all’italiana”, con tutte le squadre a sfidarsi e passerà alle finali nazionali di Tirrenia, in programma il prossimo fine settimana, la prima classificata.

Una nuova esperienza, in una disciplina nuova, che va a coronare un’ottima stagione per i giovanissimi della società biancorossa, e la possibilità di strappare il nullaosta per le finali scudetto di categoria.

