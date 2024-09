Ottima prestazione del Cagliari beach soccer femminile nella quarta giornata della World Winners Cup, il Mondiale per club in corso di svolgimento ad Alghero (nella seconda settimana della World Beach Soccer Cup 2024). La squadra di Manuel Perra batte 7-3 le statunitensi del Bsvb Elite e aspetta, in serata, il risultato della sfida tra le spagnole dell'Higicontrol Melilla e le olandesi del Zeeland Ladies per sapere se si qualificherà per le semifinali.

La partita. Cagliari in vantaggio con Bednarska al 6' e Vecchione tre minuti dopo. All'11', Rebecca dimezza lo svantaggio, ma allo scadere arriva il 3-1 di Privitera. Il capitano rossoblù si ripete al 5' del secondo terzo, subito dopo Rebecca la imita e Savannah al 9' firma il 4-3. Nell'ultimo terzo di gara, il Cagliari dilata il risultato con le reti di Privitera (1'), Komisarczyk (2') e Pisa (9'), mentre i due portieri Ana Bê e Ramirez si mettono in mostra con un calcio di rigore parato per parte.

Il commento. «Siamo partiti subito col piede giusto, perché sapevamo che prima di guardare in casa d'altri per eventuali risultati a favore dovevamo vincere noi: siamo stati bravissimi a tenere la concentrazione in tutti e tre tempi», spiega l'allenatore del Cagliari Beach Soccer, Manuel Perra. «Partita mai in discussione, ci sono anche i primi gol di Kami (Kamila Komisarczyk, ndr) e ha segnato anche Pisa. Quindi il gruppo più va avanti e più cresce. Speriamo adesso che nella partita di stasera tra le spagnole e le olandesi non vincano le Ladies, così noi accederemmo alla semifinale», conclude il tecnico rossoblù.

