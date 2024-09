Terza partita e terza vittoria per l'Italia, che nella terza e ultima giornata del girone A nell'Ebsl Superfinal 2024, la fase finale degli Europei di beach soccer femminile batte 2-0 il Portogallo e chiude in testa al raggruppamento.

Di capitan Privitera nel primo terzo e di Penzo nel secondo, le reti che hanno deciso il match.

Domani, alle 16.45, le azzurre affronteranno in semifinale la Polonia. L'altra semifinale è Spagna-Portogallo.



Italia-Portogallo 2-0.

Italia: Galloni, Ferrazza, Vecchione, Penzo, Privitera, Nietante, Massa, Pisa, Illiano, Parnoffi, Naticchioni, Taina. Ct Del Duca.

Portogallo: Jamila, Ema, Ines, Cristiana, Ferreira, Flores, Carolina, Andreia, Marta, Daniela, Beatriz, Barbara. Ct Cavalcanti.

Arbitri: Angelika Gebka (Pol), Nikolaos Manouras (Gre), Vladimir Tashkov (Bul).

Reti: 4’ Privitera, 4’st Penzo.

