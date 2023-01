Domani alle 18 nella sala consiliare di Oristano è in programma l’incontro “Uniti per il calcio”.

Tra i relatori, i responsabili della Figc e dell’associazione allenatori dei club iscritti ai tornei e campionati della Delegazione Provinciale di Oristano. Organizza il delegato provinciale Lega Nazionale Dilettanti di Oristano, Manolo Costella.

L’argomento principale: le deplorevoli condotte in campo durante la stagione. L’invito è rivolto a tutte le società per un confronto su tale tema in modo da trovare soluzioni per evitare il ripetersi di certe situazioni e far crescere il movimento.

Saranno presenti il presidente della Figc sarda Gianni Cadoni, i massimi dirigenti Aia e del Settore Giovanile Scolastico, il presidente provinciale Aiac, il delegato provinciale Coni e il sindaco di Oristano Massimiliano Sanna.

