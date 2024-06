Domenica 7 luglio il playground adiacente al "PalaD'Urbano" di Decimomannu sarà il palcoscenico della seconda edizione del Memorial di basket in carrozzina intitolato a Carmelo Canu, atleta e socio fondatore dei Bads (Basket Disabili Sardegna), scomparso il 6 luglio 2022 all'età di 58 anni.

L'evento, denominato "Memorial Carmelo Canu - Baskettando in carrozzina a Decimomannu", è organizzato dai Bads in collaborazione con la società locale Basket Decimo e l'Uisp.

«Abbiamo deciso di rendere il Memorial un evento itinerante», spiega Alberto Garau, presidente dei Bads e punto di riferimento in Sardegna per l'Uisp Basket in carrozzina, «in modo da coinvolgere le realtà non paralimpiche del territorio e far conoscere a più persone questa bellissima disciplina». La prima edizione si è svolta nel settembre 2022 nella splendida cornice del campo all'aperto del lungomare Poetto. «In quell'occasione, ricorda Garau, «hanno partecipato alcuni ragazzi con disabilità che poi si sono uniti a noi per gli allenamenti e gare dimostrative. Non poteva andare meglio di così. L'anno scorso, invece, è stata dedicata a Carmelo la dimostrazione organizzata alla Ferrini Quartu nell'ambito del Festival del turismo responsabile IT.A.CÀ». Attraverso queste iniziative i Bads fanno rete nel territorio, creando legami e opportunità che vanno oltre il semplice gioco: «Anche a Decimomannu», fa presente il n. 1 rossoblù, «così come ad Assemini, dove quest'anno si sono svolti gli allenamenti e tre Open Da Uisp, abbiamo trovato piena disponibilità da parte della società locale e dell'amministrazione. La presidente del Basket Decimo, Ombretta Pilia, e il suo staff si sono messi subito al lavoro per supportarci al meglio e nel giro di poche ore è stato definito il tutto».

La manifestazione si aprirà alle 19.30 con un incontro dimostrativo tra i cestisti rossoblù. A seguire ci sarà un momento di condivisione con gli atleti e le atlete del Basket Decimo che prenderanno posto sulle carrozzine e si cimenteranno in gare di tiro. «Ci tengo a sottolineare - conclude Garau - che potranno giocare tutti coloro che lo vorranno, nel vero e pieno spirito dell'inclusione».

