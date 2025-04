Un derby combattuto, intenso e carico di significato. Alla fine è la Virtus a esultare per il successo sul campo, 60-59 dopo un tempo supplementare, ma la vera vittoria è condivisa: Nuova Icom Selargius e Sardegna Marmi Cagliari si qualificano entrambe ai playoff promozione della Serie A2 femminile.

Per la Virtus Cagliari, settima con 24 punti, si tratta di un exploit che supera ogni aspettativa. Tornata in A2 dopo tre anni, la squadra guidata da Fabrizio Staico era partita con l’obiettivo della salvezza, ma ha saputo costruire strada facendo qualcosa di più. «Sono emozionato e contento», ha raccontato l’allenatore. «È stato un bel pomeriggio di pallacanestro, con un pubblico numeroso e partecipe. Le ragazze hanno centrato prima l’obiettivo stagionale e poi sono state coraggiose nel firmare il valore aggiunto: i playoff. Ci gratifica e ci lusinga».

La stagione della Sardegna Marmi ha vissuto anche momenti di difficoltà. «C’è stato un periodo di sofferenza – ha aggiunto Staico – che abbiamo affrontato con umiltà. Il campo ci ha premiato per i sacrifici fatti».

Dall’altra parte, il San Salvatore ha saputo cambiare passo in corsa. Partita male e finita nelle retrovie già dopo il primo mese, la Nuova Icom ha cambiato volto con l’arrivo in panchina di Vasilis Maslarinos. Con il tecnico greco, le selargine hanno ritrovato fiducia e risultati, fino all’ottavo posto in classifica con 22 punti. «Siamo partite nervose e impaurite – ha detto Maslarinos a proposito del derby – ma poi abbiamo reagito, arrivando dal -17 al +2 a pochi secondi dalla fine. I risultati degli altri campi ci premiano: siamo ai playoff, e faccio i complimenti alle ragazze per averci sempre creduto».

Prima della griglia playoff – dove verosimilmente ci sarà da sfidare una tra Mantova o Udine, in lotta per il primo posto del Girone B – resta un’ultima giornata di regular season. Sabato la Virtus chiuderà in casa contro San Giovanni Valdarno (alle 14.30), mentre il San Salvatore sarà impegnato nella difficile trasferta contro Empoli, quarta in classifica (alle 16). Poi, sarà tempo di sognare ancora.

