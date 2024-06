Finale da brividi per gli atleti del Centro Minibasket Porto Torres che, con il punteggio di 71-60, battono la Santa Croce e si aggiudicano il titolo regionale nella categoria under 15 maschile silver.

Un trionfo conquistato sul parket del palasport di Ploaghe dove si è disputata la finale del campionato regionale di categoria. I ragazzi, sotto la guida del coach Antonello Fadda, hanno affrontate tutte le sfide a testa alta senza perdere nessuna gara, con determinazione e grinta hanno dominato la finale.

Un risultato meritato che ha premiato la costanza e l’impegno continuo. Presente alla cerimonia di premiazione anche il consigliere Fip Sardegna, Giuseppe Manca. Alla squadra sono giunte le congratulazioni da parte del presidente regionale Fip Sardegna, Salvatore Serra.

«Non posso che rivolgere al C.M.B. Porto Torres i complimenti miei, dei consiglieri e collaboratori del Comitato regionale per il successo ottenuto al termine della finale regionale – ha detto - congratulazioni che rivolgo ai giocatori e tecnici, protagonisti in campo, ma anche alla società che con grandi sacrifici riesce ad ottenere dal settore giovanile risultati come questi».

