Dopo 3 settimane di pausa riprendono i tornei di basket regionale al maschile e al femminile.

Serie D. Non giocherà la capolista Innovyou Sennori (rinviata la sfida contro la Dinamo Academy Alghero), con le inseguitrici impegnate per la maggior parte in trasferta. Ecco il programma completo. San Salvatore Selargius – Visionottica Carbonia, domenica ore 20; Carloforte – San Sperate, domani ore 19; Astro – La Casa del Sorriso Su Planu, domenica ore 18; Dinamo 2000 – Genneruxi, domani ore 18; Dinamo Academy – Innovyou Sennori (rinviata al 16/02); Masters – Basket Assemini, domani ore 18. Riposano Santa Croce e Coral Alghero.

Promozione. Oltre alle sfide di domani e domenica, al sud ci sarà anche un posticipo nella giornata di martedì. Le capolista, Basket Iglesias e Demone Ozieri, ripartono da impegni esterni. Il quadro completo. Sud: Sinis – Basket Iglesias, domani ore 18.30; Poetto – Spirito Sportivo, domenica ore 20; Serramanna – Jolly, domenica ore 18; Sinnai – Madas Siliqua, martedì, ore 20.45; Genneruxi – Basket Quartu, domenica ore 19; Panda Monserrato – Beta, domani ore 18; Condor – Terralba, domani ore 19. Nord: Arzachena – Nulvi, domani ore 19; Ichnos Nuoro – Basket S. Orsola, domani ore 19.30; Aurea – 80&Co. Basket (rinv.); Pallacanestro Nuoro – Demones Ozieri, domenica ore 18.30. Riposa CMB Porto Torres.

Serie B Femminile. Impegno in trasferta per la capolista Virtus Cagliari, sul parquet dell’Antonianum Quartu. Il quadro: Antonianum Quartu – Virtus Cagliari, domani ore 18.30; Kiron Elmas – Basket Su Planu, domani ore 18.30; Cus Cagliari – Mercede Alghero, domani ore 18; New Basket Ploaghe – Astro, domani ore 18. Riposa San Salvatore Selargius.

Serie C femminile. Gioca sul parquet del Coral Alghero la prima della classe Basket 90. Il programma completo. Nuoro – Condor Monserrato, domani ore 19; Coral – Basket 90, domenica ore 18.30; Nulvi – Basket Quartu, domani ore 18.

