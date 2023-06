Turno favorevole alle formazioni che hanno giocato in casa gara 1 di finale playoff e playout del torneo di Serie D regionale di Basket.

Playoff. Vittoria della Dinamo Academy contro la Visionottica Carbonia, nella prima partita della serie finale. Il quintetto allenato da Antonio Mura si impone per 94-82 al termine di una gara combattuta. Partono bene i padroni di casa che al 10’ sono avanti 21-16. Nella seconda frazione prosegue la progressione della compagine algherese che arriva fino al +11 dell’intervallo (45-34). Nella terza frazione i “miners” cercano la reazione, ma il margine, seppur di poco, si allarga ancora (69-57). Negli ultimi 10’ la Dinamo Academy gestisce la situazione e mantiene il vantaggio, fino al 94-82 finale. Miglior realizzatore della gara è Pisano, della Dinamo Academy, con 23 punti. Alla Visionottica, invece, non bastano i 21 punti segnati da Ivaldi. L’appuntamento è ora per gara 2, fissata mercoledì, alle 20, a Carbonia.

Playout. È la Coral Alghero a vincere gara 1 della finale. I ragazzi allenati da Claudio Cau superano il Basket Assemini per 73-64. Algheresi che chiudono sul +3 il primo quarto (15-12). Equilibrio nel secondo quarto, con i padroni di casa sempre avanti, seppur di poco, al riposo lungo (38-35). Al rientro dall’intervallo la Coral attua il break decisivo, allungando fino al +18 del 30’ (58-40). Negli ultimi 10’ la formazione ospite cerca di riportarsi sotto, ma Alghero controlla e porta a casa la vittoria. Coral trascinata dal tandem Cesaraccio-Di Mauro, autori di 22 punti a testa. Trai gli ospiti, Irmo segna 15 punti. Rivincita in programma giovedì, alle 20, ad Assemini.

