La seconda salvezza del campionato regionale di Serie D di basket è del Genneruxi Cagliari che, nella “bella”, ha superato il Basket Assemini. Intanto inizia il conto alla rovescia in vista della finalissima playoff tra Dinamo Academy e Visionottica Carbonia.

Playout. Gara 3 è a favore del quintetto allenato da Nicola Massa, che si impone per 80-54 contro la compagine asseminese. Il Genneruxi parte forte e mette il naso avanti già nel corso del primo quarto (21-16 al 10’). Nella seconda frazione i cagliaritani aumentano ancora l’intensità e allungano, portandosi all’intervallo sul +18 (46-28). Al rientro dal riposo lungo il vantaggio continua ad aumentare, fino al 63-37 del 30’. Ultimo quarto di controllo e divario che non cambia fino alla sirena finale. Il miglior marcatore della gara è dei padroni di casa, Munini con 17 punti, mentre ai ragazzi guidati da Tore Castelli non bastano i 12 punti di Marrocu e Mereu. Genneruxi, dunque, è salvo, mentre Assemini affronterà un’altra serie che ha in palio l’ultima salvezza. A giocarsela Assemini e Coral Alghero, sconfitta nell’altra semifinale, sempre in gara 3, dal Carloforte. In attesa dell’ufficialità sulle date della serie finale, quel che è certo è che la formazione catalana avrà a disposizione l’eventuale “bella” tra le mura di casa.

Playoff. Quello che è ufficiale, invece, sono le date delle partite della serie finale tra Dinamo Academy e Carbonia: gara 1 è in programma sabato, alle 19, al “palaSimula” di Sassari. Gara 2, invece, mercoledì 7 alle 20.30 a Carbonia, mentre l’eventuale gara 3 sarà sabato 10, sempre alle 19, di nuovo a Sassari.

© Riproduzione riservata