Giuliano Samoggia contro Jiri Hubalek. I due “mostri sacri” della Serie C Unica si affrontano domani a Sorso (ore 19) nella sfida tra l’ambiziosa Innovyou Sennori, recentemente rinforzatasi con l’innesco del pivot ceco ex Dinamo Sassari, e la Ferrini Delogu Legnami, capolista e imbattuta dopo 8 turni di campionato.

Alla stessa ora, al PalaDelRio di Elmas, scendono in campo la Manitech di coach Benucci e l’Olimpia Cagliari, seconda in classifica e sorpresa assoluta dell’avvio di stagione. Alle 18.30, a Sassari, Il Veliero Calasetta cerca punti preziosi per risalire la china contro il Cus Sassari penultimo. A chiudere il quadro i due match domenicali: alle 18 l’Antonianum fa visita al Sant’Orsola Sassari, mentre l’Astro affronta a Sestu la matricola Dinamo Academy Alghero. Turno di riposo, infine, per la Sef Torres.

Classifica: Ferrini Delogu Legnami 14, Olimpia Cagliari 12, Sef Torres 10, Antonianum, Innovyou Sennori e Sant’Orsola Sassari 8, Il Veliero Calasetta, Manitech Elmas e Dinamo Academy Alghero 6, Cus Sassari 2, Astro 0.

