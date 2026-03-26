La Serie C Unica di basket maschile torna in campo per un weekend decisivo, con le Gare 3 dei quarti di finale che andranno a completare il programma delle semifinali.

Hanno già staccato il pass per il turno successivo la Torres e la Dinamo Academy, che hanno chiuso le rispettive serie eliminando Olimpia Cagliari e Antonianum.

Sabato alle 19 riflettori accesi alla Palestra Coni di Nuoro, dove la Sirius Nuoro ospita il Sant’Orsola nello spareggio decisivo. I barbaricini, primi al termine della regular season, potranno contare sul fattore campo, anche se proprio a Nuoro era arrivata la sorpresa di Gara 1, con il successo esterno di un Sant’Orsola senza timori reverenziali. Il pronostico resta favorevole ai padroni di casa, chiamati però a confermarsi sul campo.

Alla stessa ora, al PalAversano, si gioca l’altra “bella” tra il Camping La Salina Calasetta e la Fisiokons Aurea Sassari. I tabarchini di coach Simone Frisolone arrivano all’appuntamento dopo aver evitato l’eliminazione in Gara 2, risolta nel finale grazie al canestro decisivo di Werlich. Obiettivo chiudere la serie davanti al proprio pubblico, ma l’Aurea ha già dimostrato di poter essere un avversario insidioso, nonostante lo status di neopromossa.

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