Si torna in campo stasera nel torneo di Serie B Femminile di basket. In serata appuntamento con gara 2 delle semifinali playoff.

San Salvatore-Virtus Cagliari. La prima delle due gare a scendere in campo è quella tra le selargine e l’imbattuta Virtus. In gara 1 si sono imposte le ragazze allenate da Fabrizio Staico per 77-52, in una contesa nel quale c’è stato equilibrio solo nel corso del primo quarto. Nella regular season stesso spartito, con le cagliaritane a imporsi in entrambe le occasioni (69-47 all’andata e 63-72 nel ritorno). La palla a due verrà sollevata alle 20.30 nel parquet di via Vienna a Selargius. A dirigere la gara Davide Frau e Roberto Beltramini.

Antonianum-Cus Cagliari. Un quarto d’ora più tardi, con inizio alle 20.45, si incroceranno la terza e seconda classificata della regular season. Dopo il successo delle universitarie nel corso di gara 1 (65-41) le quartesi cercheranno la rivincita sul campo amico. Il pronostico è dalla parte del quintetto allenato da Federico Xaxa, tenendo anche in considerazione i risultati delle partite della prima fase (65-41 all’andata e 50-63 nel ritorno in favore del Cus). Al palaAntonianum di Quartu arbitreranno la partita Massimo Zara e Gianluca Atzeni.

Eventuale Gara 3. Dovesse arrivare la vittoria delle due cagliaritane, serie chiusa e conto alla rovescia in vista della finale. Nel caso in cui, invece, San Salvatore e/o Antonianum dovesse far loro gara 2, si va alla “bella”, sul campo delle migliori classificate nel corso della regular season (quindi di Virtus e Cus), in programma sabato.

