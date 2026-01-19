Basket Serie B Femminile, la Mercede continua a vincere e mantiene la vettaLe ragazze di coach Monticelli restano imbattute, Murgia trascina la squadra con 24 punti
Nessuna sorpresa nel corso della quarta giornata di ritorno del torneo di Serie B Femminile di basket. Vincono, infatti, tutte le favorite della vigilia, prime della classe incluse.
Imbattuta. La capolista Mercede Alghero batte Elmas per 86-57 e porta a casa l’undicesima vittoria in altrettante partite. Il quintetto allenato da Manuela Monticelli parte forte e chiude il primo quarto sul +18 (28-10 al 10’). Trend che non cambia nel corso della seconda frazione, con il vantaggio che tocca il +36 all’intervallo (57-21 al 20’). Nel terzo quarto la Mercede tocca il massimo vantaggio sul 79-35 del 30’ e gestisce poi gli ultimi 10’ di gara. Top scorer di giornata è Murgia, della Mercede, con 24 punti.
Inseguitrici. Netta vittoria anche dell’Astro Cagliari, seconda, che ha la meglio su Il Gabbiano per 67-34. Dopo un avvio equilibrato (14-12 al 10’), le padrone di casa prendono il largo prima dell’intervallo (31-18 al 20’). Vantaggio che poi aumenta nel corso della ripresa, fino al +33 della sirena finale. Migliore realizzatrice della sfida è Meloni, dell’Astro, con 14 punti.
Colpo esterno dell’Antonianum Quartu, sul parquet del Su Planu, per 46-64. Quartesi che guidano il punteggio sin dai primi minuti (10-15 al 10’), andando poi al riposo di metà partita sul 24-30. Il break decisivo, a favore della formazione ospite, arriva al rientro in campo e si concretizza con il +14 del 30’ (35-49). Negli ultimi 10’ il quintetto allenato da Salvatore Fraghì gestisce la situazione e porta a casa l’ottava vittoria stagionale. Nelle fila dell’Antonianum è Ljubenovic la migliore con 23 punti.
Corsara. La Fenix Sassari, infine, conquista la seconda vittoria esterna della sua annata espugnando il campo della Pallacanestro Nuoro per 52-73. Vantaggio sopra la doppia cifra già dopo 10’ di gioco (11-23), consolidato poi all’intervallo sul 29-39. L’allungo deciso del quintetto allenato da Giangiorgio Cadoni arriva nel terzo quarto, con il vantaggio che arriva fino al +25 (36-61 al 30’). Ultima frazione nel quale le sassaresi gestiscono la situazione, chiudendo sul +19. Nella Fenix, da segnalare i 24 punti firmati da Martellini.