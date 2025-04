Tempo di gara 2 di semifinale playoff nel torneo di Serie B Femminile di basket. Tra oggi e domani, infatti, si giocano le gare di ritorno. Eventuale gara 3 nel weekend.

Oggi. Di nuovo in campo, stasera ad Alghero (Pala Corbia, palla a due alle 18.30), Antonianum Quartu e Mercede Alghero. Per il quintetto allenato da Manuela Monticelli l’obiettivo è portare la serie alla “bella” di sabato in terra quartese. In una gara 1 combattuta, è arrivata la vittoria delle ragazze allenate da Salvatore Fraghì, per 67-66 dopo un supplementare, grazie anche alla solida prestazione di Demetrio Blecic, autrice di 27 punti personali. Le ospiti, però, dopo aver recuperato dal -11 del 35’ (57-46), si erano anche ritrovate avanti di 3 punti con poco più di un minuto da giocare (63-66). È la solita Demetrio Blecic, con 4 punti di fila, a ribaltare la situazione nel finale. La gara di oggi sarà diretta da Matteo Fancellu e Riccardo Cappelloni di Sassari.

Domani. Dopo 24 ore precise, invece, saranno Cus Cagliari e San Salvatore Selargius a scendere sul parquet (Pala Cus, dalle 18.30). Le selargine, guidate da Nicola Massa, cercheranno di riscattare il 71-29 subito in gara 1 e portare la serie a gara 3. Universitarie in grande crescita, che stanno completando l’inserimento nel roster di Petronio e Garcia Leon, arrivate come rinforzi in questo decisivo finale di stagione. Nella sfida di lunedì scorso, coach Federico Xaxa ha potuto effettuare ampie rotazioni e contare su una buona distribuzione dei punti tra le giocatrici schierate (la migliore è stata Poddighe con 12 punti, ma ben 10 hanno messo la firma a referto). Arbitri della sfida saranno Massimo Zara di Oristano e Gianmarco Fiorin di Nurachi.

