Alla vigilia dell’esordio in Serie B Interregionale sul campo amico di Sorso contro Marigliano, la Klass Sennori ufficializza l’arrivo di un volto storico della pallacanestro isolana: Francesco Desole, classe 1987.

Giocatore di grande esperienza, il nuovo innesto della formazione romangina vanta un percorso importante nel basket sardo. Nel 2002 conquistò lo Scudetto Allievi con la Santa Croce Olbia, insieme a Gigi Datome, allora giovane promessa e oggi capitano della Nazionale.

Negli anni successivi ha vestito diverse maglie, distinguendosi per capacità realizzative e leadership. È stato tra gli ultimi protagonisti a mantenere cifre di rilievo con la Robur, l’ultima squadra del Nord Sardegna a militare in Serie B2.

© Riproduzione riservata