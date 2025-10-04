Parte con una sconfitta di misura l’avventura della Nuova Icom San Salvatore Selargius nel campionato di Serie A2 femminile. Sul parquet toscano del PalaGalli le giallonere cedono 65-61 alla Polisportiva Galli al termine di una gara intensa e decisa solo negli ultimi possessi.

La squadra di coach Maslarinos ha iniziato bene la sfida, trovando punti importanti dal duo straniero Juhasz-Erikstrup e chiudendo avanti il primo quarto sul 14-20. Nel secondo periodo Valdarno ha però alzato la pressione a rimbalzo (49 totali contro i 34 di Selargius) e trovato canestri preziosi in contropiede, andando all’intervallo lungo in vantaggio 32-31.

Nella ripresa le padrone di casa hanno allungato grazie alle giocate di Favre, Ngamene e Oliveira, mentre Selargius si è aggrappata ancora alle proprie lunghe straniere per restare in scia. Nell’ultimo quarto le giallonere hanno avuto la forza di ribaltare il punteggio con le triple di Pinna e Berrad, salendo sul 56-58, ma nel finale l’inerzia è tornata dalla parte di Valdarno. A chiudere i conti sono stati il canestro di Mosetti e la tripla pesantissima di Oliveira a 32 secondi dalla sirena.

Non sono bastati i numeri di una super Juhasz, che all’esordio ha firmato 24 punti, 16 rimbalzi e 32 di valutazione, né i 12 punti di Erikstrup. Per Valdarno, invece, tre giocatrici hanno chiuso in doppia cifra.

S.G. Valdarno-San S. Selargius 65-61

Pol. Galli Valdarno: Silvino Oliveira 15, Lazzaro 2, Diakhoumpa, Mosetti 3, Favre 16, Merisio, Celani 7, Bernardi 16, Ngamene Takougang 6, Folcarelli ne. Alenatore Garcia

Nuova Icom Selargius: Mura 2, Berrad 7, Erikstrup 12, Ceccarelli 6, Juhasz 24, D’Angelo 7, Ingenito, Pinna 3, Ruggeri ne, Demetrio Blecic ne, Porcu ne. Allenatore Maslarinos

Parziali: 14-20; 32-31; 51-47

© Riproduzione riservata