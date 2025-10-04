Basket, sconfitta di misura per la Nuova Icom all'esordio in A2 FemminileSul parquet toscano del PalaGalli le giallonere cedono 65-61 alla Polisportiva Galli al termine di una gara intensa e decisa solo negli ultimi possessi
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Parte con una sconfitta di misura l’avventura della Nuova Icom San Salvatore Selargius nel campionato di Serie A2 femminile. Sul parquet toscano del PalaGalli le giallonere cedono 65-61 alla Polisportiva Galli al termine di una gara intensa e decisa solo negli ultimi possessi.
La squadra di coach Maslarinos ha iniziato bene la sfida, trovando punti importanti dal duo straniero Juhasz-Erikstrup e chiudendo avanti il primo quarto sul 14-20. Nel secondo periodo Valdarno ha però alzato la pressione a rimbalzo (49 totali contro i 34 di Selargius) e trovato canestri preziosi in contropiede, andando all’intervallo lungo in vantaggio 32-31.
Nella ripresa le padrone di casa hanno allungato grazie alle giocate di Favre, Ngamene e Oliveira, mentre Selargius si è aggrappata ancora alle proprie lunghe straniere per restare in scia. Nell’ultimo quarto le giallonere hanno avuto la forza di ribaltare il punteggio con le triple di Pinna e Berrad, salendo sul 56-58, ma nel finale l’inerzia è tornata dalla parte di Valdarno. A chiudere i conti sono stati il canestro di Mosetti e la tripla pesantissima di Oliveira a 32 secondi dalla sirena.
Non sono bastati i numeri di una super Juhasz, che all’esordio ha firmato 24 punti, 16 rimbalzi e 32 di valutazione, né i 12 punti di Erikstrup. Per Valdarno, invece, tre giocatrici hanno chiuso in doppia cifra.
S.G. Valdarno-San S. Selargius 65-61
Pol. Galli Valdarno: Silvino Oliveira 15, Lazzaro 2, Diakhoumpa, Mosetti 3, Favre 16, Merisio, Celani 7, Bernardi 16, Ngamene Takougang 6, Folcarelli ne. Alenatore Garcia
Nuova Icom Selargius: Mura 2, Berrad 7, Erikstrup 12, Ceccarelli 6, Juhasz 24, D’Angelo 7, Ingenito, Pinna 3, Ruggeri ne, Demetrio Blecic ne, Porcu ne. Allenatore Maslarinos
Parziali: 14-20; 32-31; 51-47