Si scaldano i motori in vista della prossima stagione cestistica regionale 2024/2025. Nel weekend si terrà la seconda edizione del quadrangolare “Su Stampu”, organizzato dal Basket Assemini, nell’ambito della “Festa dello Sport”.

Nel palazzetto dello sport “Santa Lucia”, sabato e domenica due pomeriggi dedicati agli appassionati della palla a spicchi. Sabato, a partire dalle 18.30, il via alle semifinali con la sfida tra Basket Mogoro e San Sperate, entrambe al via del prossimo torneo di Divisione Regionale 1. A seguire, invece, i padroni di casa del Basket Assemini incontreranno, in un anticipo della prossima Divisione Regionale 2, il Basket Serramanna.

Domenica, sempre dalle 18.30, le finali per il 3°/4° posto e in seguito la finalissima. Nell’ambito del torneo, inoltre, entrambi i giorni, dalle 16.30, verrà aperta la “Fun Zone”, con giochi a tema basket dedicati agli appassionati di tutte le età.

