Una stagione lunga e appassionata quella che si è conclusa lo scorso weekend nei tornei regionali di basket. Ora vacanze meritate per tutti, in attesa della prossima annata, che si preannuncia ricca di novità. Questo è il momento di tirare le somme.

Serie D. La doppia promozione in palio se la guadagnano Innovyou Sennori e Dinamo Academy. I sennoresi vincono la regular season, arrivando a pari punti con la compagine algherese, ma la spuntano per un miglior coefficiente tra punti segnati e punti subiti. La Dinamo Academy, invece, ottiene il pass grazie al successo nei playoff: in semifinale passa il turno contro la Cantine Giba Astro, mentre in finale non ha scampo il Carbonia. In entrambi i casi il quintetto allenato da Antonio Mura porta a casa la serie in sole 2 gare. Nei playout, invece, condannata alla retrocessione è il Basket Assemini, che nella finale cede alla Coral Alghero.

Promozione. A ottenere il diritto a partecipare alla prossima Serie D saranno Basket Iglesias e Demones Ozieri. Iglesias, dopo aver chiuso in testa la regular season, ha sfruttato il vantaggio del “fattore campo” durante i playoff (gara secca) superando nell’ordine Poetto, Jolly Dolianova e Sinnai. Percorso simile quello della Demones che ha chiuso la prima fase in testa alla classifica e, in seguito, vinto la final four decisiva giocata in casa (in semifinale vinto contro Aurea e in finale successo contro la Pallacanestro Nuoro).

Serie B Femminile. Il titolo regionale è appannaggio della Virtus Cagliari che ha vinto il girone sardo con 24 vittorie su altrettante partite. La compagine allenata da Fabrizio Staico, però, non riesce a cogliere la promozione in Serie A/2 dopo aver perso la partita di spareggio nel triangolare di Roma contro il Campobasso.

Serie C Femminile. Successo finale del Basket 90 che fa “percorso netto”, vincendo 19 gare su 19 tra regular season, fase a orologio e playoff. Nella serie finale ha superato Nulvi ottenendo la promozione in B regionale.

