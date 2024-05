Partirà oggi, con 3 gare di Divisione Regionale 2, il lungo weekend di partite dei tornei regionali di Basket.

Serie B Femminile. Con il titolo di campione regionale assegnato alla Virtus Cagliari (che ora attende il calendario dei prossimi impegni negli spareggi nazionali), prosegue il torneo con la fase playout. Per la seconda giornata di ritorno, infatti, domenica, alle 16, il Basket Quartu ospiterà il Basket Nulvi.

Divisione Regionale 1. In questo campionato spiccano le semifinali playoff. La prima testa di serie, La Casa del Sorriso Su Planu, andrà a far visita al Carbonia, mentre la Klass Coral Alghero ospita il San Salvatore. Semifinali Playoff (gara 2): Carbonia-La Casa del Sorriso Su Planu, domenica ore 20 (serie 0-1); Klass Coral Alghero-San Salvatore, domani ore 18. Playout (2° giornata di ritorno): Oristano Basket-Iglesias, domani ore 18.30; Terralba-Astro, domenica ore 19.

Divisione Regionale 2. Sud. Ufficiali le date della finalissima del girone meridionale tra Carloforte e Mogoro. Entrambe già promosse nel torneo di Divisione Regionale 1, ora si scontreranno per il pass della finale regionale, in programma poi con la vincitrice del girone Nord. Gara 1 si disputerà a Carloforte, sabato 11 maggio, alle 20. Gara 2 a campi invertiti domenica 19, alle 19. Eventuale gara 3, a Carloforte (entrambe sono arrivate prime nel girone ma i carlofortini hanno una miglior differenza canestri al termine della regular season), domenica 25 maggio (ore 20). In campo anche per i tornei della seconda fase. Coppa Primavera (2° giornata di andata): Condor-Poetto Gruppo Ena, martedì ore 21; Sinnai-Basket Quartu, venerdì 10 maggio, ore 20.45. Playout (4° giornata): Assemini-Marrubiu, stanotte ore 20.45; Primavera-Beta, stanotte ore 21; Serramanna-Carbonia, stanotte ore 20.45. Nord. Nel weekend al via i quarti di finale playoff. Al termine della prima fase, il miglior piazzamento è stato quello dell’Aurea Sassari. Il quadro di gara 1: Aurea Sassari-Sap Alghero, domani ore 18; Santa Croce Olbia-Basket 90 Masters, domani ore 19.15; Nulvi-Arzachena, domenica ore 18.30; Nuoro-CMB Porto Torres, domani ore 18.30.

