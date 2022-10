Sarà un lungo weekend quello che vedrà impegnato il basket regionale. Nel maschile, serie D e Promozione, e nel femminile, B e C, un turno spalmato da oggi fino al prossimo 2 novembre, con diversi rinvii di qualche giorno, in particolare in Promozione.

Serie D. La quinta di andata propone la sfida al vertice tra Dinamo 2000 e Innovyou Sennori. Tra le gare di interesse anche quella tra San Sperate e La Casa del Sorriso, compagini che possono fare un torneo di alta classifica. Il quadro delle gare del lungo weekend: Genneruxi – Masters, domani ore 18; Coral 93 – Dinamo Academy Alghero, domani ore 20; Dinamo 2000 – Innovyou Sennori (02/11); Visionottica Carbonia – Assemini, domani ore 18.30; Santa Croce Olbia – Astro, domani ore 19; Oristano Basket – Carloforte, domani ore 18.30; San Sperate – La Casa del Sorriso Su Planu, domenica ore 19.

Promozione. Nel raggruppamento meridionale si parte oggi, con l’incrocio tra Spirito Sportivo e Madas Siliqua. Ecco tutte le gare della seconda di andata nel girone Sud: Beta – Basket Quartu (24/11); Spirito Sportivo – Madas Siliqua, oggi ore 20.45; Condor Monserrato – Panda (05/11); Genneruxi – Sinis, domenica ore 18.30; Sinnai – Poetto (08/11); Iglesias – Serramanna, domani ore 18.30; Jolly Dolianova – Terralba (06/11). Si parte anche con il girone Nord. Ecco le partite della prima giornata: Nulvi – Aurea Sassari, domani ore 18.30; 80&Co. Basket – CMB Porto Torres, domani ore 19.30; Arzachena – Nuoro, domani ore 19.30; S. Orsola – Demones Ozieri, domenica ore 18. Riposa Ichnos Nuoro.

B femminile. Impegno esterno per le due capolista. La Virtus sarà impegnata sul campo del San Salvatore, mentre l’Astro andrà a far visita al Cus Cagliari. Tutte le sfide del weekend: San Salvatore – Virtus Cagliari, domani ore 18; Antonianum Quartu – Su Planu, domani ore 17; Elmas – Mercede, domenica ore 18.30; Cus Cagliari – Astro, domenica ore 15. Riposa New Basket Ploaghe.

C femminile. All’esordio le sei squadre partecipanti. Il programma della prima giornata: Basket Quartu- Condor Monserrato, domenica ore 17; Basket 90 – Nulvi, domenica ore 18.30; Coral 93 – Nuoro, domenica ore 16.

© Riproduzione riservata