Entra nel vivo il panorama dei campionati regionali di basket. Dopo l’epilogo pirotecnico con il primo verdetto di Serie D, da domani in palio la seconda promozione. In Promozione è tempo di semifinali, al Sud, mentre in C Femminile la seconda gara della finalissima.

Serie D. Al termine di una lunga prima fase, nel weekend inizia la seconda, sia per quanto riguarda i playoff che per i playout. La corsa per il secondo accesso alla Serie C Silver parte domani. Ecco il programma delle gare 1: Dinamo Academy-Cantina Giba Astro, domani ore 18; La Casa del Sorriso Su Planu-Visionottica Carbonia, domenica ore 19. Domenica partiranno anche i playout salvezza. Gli incontri di gara 1: Genneruxi-Assemini, martedì ore 20.30; Carloforte-Coral Alghero, domenica ore 16.30.

Promozione. Al Sud spazio per le semifinali. Due partite che promettono spettacolo nella giornata di domani. Si incroceranno, infatti, le prime quattro della classifica al termine della regular season. La formula del torneo prevede gare secche in casa della formazione meglio classificata nella prima fase. Il quadro: Iglesias-Jolly Dolianova, domani ore 18.30; Spirito Sportivo-Sinnai, domani ore 18. Al Nord, invece, ultima giornata della fase a orologio prima della Final Four. Ecco le partite: Arzachena-Pallacanestro Nuoro, domenica ore 18.30; Ichnos Nuoro-Aurea Sassari, domani ore 19; 80&Co. Basket-S. Orsola, domenica ore 19; Basket Nulvi-CMB Porto Torres, domani ore 18.30. Riposa Demones Ozieri.

Serie C Femminile. Stasera è in programma gara 2 di finale playoff. Nulvi cercherà la rivincita in casa contro il Basket 90, dopo la sconfitta di gara 1 (69-62 per le sassaresi). Nella prima sfida della serie è stato tanto l’equilibrio e nella sfida di stasera, dalle 20.30, lo spettacolo (anche sugli spalti) sarà grande protagonista.

