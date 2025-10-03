Dopo un’estate di riposo e diverse amichevoli pre-campionato si torna ufficialmente in campo nei maggiori tornei regionali di basket. Dopo la Serie C a fine settembre, questo fine settimana è il turno della Divisione Regionale 1, mentre nel weekend tra il 10 e 11 ottobre prenderanno il via Serie B Femminile e Divisione Regionale 2.

Divisione Regionale 1. Tra sabato e domenica comincerà l’avventura delle 14 squadre iscritte. In palio una promozione in Serie C e una sola retrocessione nella ex Promozione. Ecco il quadro della prima giornata di andata: Sap Alghero-CMB Porto Torres, sabato ore 19; San Sperate-Basket Mogoro, sabato ore 19.30; G.S.O. Elmas-Basket Assemini, sabato ore 19; Astro-Sinnai Basket, sabato ore 18.30; Atletico Cagliari-Genneruxi Cagliari, domenica ore 20.30; Cus Cagliari-Ferrini Quartu, domenica ore 19; Santa Croce Olbia-Cus Sassari, martedì 14/10 ore 20.30.

Serie B Femminile e Divisione Regionale 2. Tra nemmeno 10 giorni scatterà la stagione anche in questi due campionati. Ufficiale il calendario in serie B Femminile, che vedrà al via 9 formazioni; per la Divisione Regionale 2, invece, occorrerà attendere ancora qualche giorno per conoscere ufficialmente il numero di squadre partecipanti e la composizione dei gironi. Ecco il quadro della prima giornata di Serie B Femminile: Basket Su Planu-Pall. Nuoro, sabato 11/10 ore 17; Astro-San Salvatore, domenica 12/10 ore 18; Elmas-Antonianum Quartu, domenica 12/10 ore 18.30; Mercede Alghero-Fenix Sassari (06/11). Riposa Il Gabbiano.

