Una stagione da incorniciare in casa Demones Ozieri. Vittoria del girone Nord del torneo di Promozione, nella final four giocata in casa, e titolo sardo di categoria nella finalissima di Terralba, giocata domenica scorsa contro il Basket Iglesias. Artefice tecnico di questo risultato, Giangiorgio Cadoni, coach alla quarta promozione in Serie D in carriera.

Le emozioni. Cadoni ripercorre i 9 mesi di campo, nel quale l’adrenalina si mescola con l’emozione, facilmente intuibili dal tono di voce. “Sono contentissimo – esordisce – perché tutto è andato oltre le previsioni. La squadra è stata costruita per far bene, ma noi siamo andati oltre. Non ci siamo fermati mai, abbiamo fatto un lavoro incredibile in palestra, per creare il gruppo e inserire i giovani. È stato un lavoro in prospettiva ed è andata bene. Avevamo giocatori di categoria superiore, ma comunque erano da mettere assieme”.

La “prima”. Per il coach della Demones è il primo successo al termine del campionato dopo aver vinto la stagione regolare. “Quando vinci la stagione – prosegue Cadoni – rischi poi di andare incontro a una partita sbagliata e buttare tutto. Il riposo dell’ultima giornata di campionato ci ha portato a riposare e preparare le finali al meglio. In semifinale contro l’Aurea siamo stato molto bravi. In finale contro Nuoro all’inizio non trovavamo il canestro da fuori, poi i ragazzi sono stati molto bravi a trovare altre soluzioni, portando a casa la vittoria. È stato bellissimo, con un palazzetto stracolmo e un entusiasmo ritrovato”.

L’entusiasmo. Aspetto fondamentale nel percorso stagionale è stato l’ambiente creatosi attorno al gruppo squadra. Società e pubblico hanno spinto Cadoni e i suoi ragazzi verso l’obiettivo promozione, dichiarato sin dall’estate scorsa. “Volevamo riportare la gente al palazzetto – conferma Cadoni – e speriamo che questo entusiasmo contagi anche altre persone. C’è stata una società organizzatissima, con una passione ed entusiasmo contagioso. È stato un piacere entrare in palestra. Ai giocatori ozieresi è stato affiancato un gruppo di giocatori d’esperienza stupendo. Tutti si sono messi a disposizione e abbiamo creato una situazione coinvolgente”.

La dedica. Nel momento della gioia Cadoni tiene a fare dei ringraziamenti. “Dedico a tutta la Demones – commenta – questa soddisfazione. A tutti quelli che sono stati con noi per 9 mesi. Ozieri e la Demones sono state magiche. Questo, inoltre, è il mio primo campionato vinto senza Daniele, per me lui c’è sempre, è sempre a fianco a me e il mio pensiero non può che andare lì”.

Il prossimo passo. La promozione in Serie D come primo passo per arrivare ai massimi livelli regionali. “Quando siamo partiti – conclude Cadoni – c’era un progetto triennale per arrivare il più in alto possibile. Ora saremo ambiziosi, questo è sicuro”.

