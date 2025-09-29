Basket, nel turno d'apertura vincono Carbonia e AureaBene il debutto delle neopromosse
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Il campionato regionale di Serie C Unica si apre con i successi delle neopromosse. Al Palasport di via delle Cernitrici, la Scuola Basket Carbonia stende la Pisano Arredamenti Quartu per 90-78 guidata dai 21 personali di Cau e dai 19 dell'ex Gionata Putignano, arrivato nel Sulcis durante il mercato per rinforzare il reparto lunghi di coach Matteu. Dall'altra parte della barricata non sono bastati i 21 personali di Matteo Sassaro, figlio di coach Marco, al rientro sulla panchina quartese dopo la separazione con Roberto Fioretto.
Bene al debutto nella categoria anche l'Aurea Sassari, che si impone con autorità nel derby del PalaSimula contro la Dinamo Academy: 88-73 il punteggio finale per la squadra di Carlo Basoli, sempre avanti nel punteggio e capace di chiudere i conti con anticipo rispetto alla sirena, mandando ben cinque giocatori in doppia cifra.
Più sofferta l'affermazione della Sirius Nuoro, che al PalaConi riesce comunque a spuntarla contro la matricola Ozieri (66-63 con Canu e Doglio in evidenza).
Doppio successo esterno nei match della domenica: il Sant'Orsola si sbarazza della Torres nel secondo derby sassarese del turno (84-66): prova monstre dell'esterno Luca Sanna, a segno con ben 36 personali. A Quartu, infine, l'Olimpia Cagliarid domina contro l'Antonianum: 86-49 per i "Pumas" di coach Zucca, agevolati dai 20 punti di Ludovico Sanna, arrivato recentemente dai "cugini" dell'Esperia.
Dinamo-Aurea 73-88
Dinamo Academy: Vargiu, Brunu 8, Cubeddu 4, Moscaritolo 2, Giordo 10, Cecchini 12, Meschini 12, Re 3, Panai 2, Cipriano 13, Correddu 5, De Rosas 2. Allenatore Sassu
Aurea Sassari: G. Langiu ne, Desole 14, Sini, Sanciu 18, L. Langiu 14, Usai 19, Matta 5, Moroso, Fumanti 6, Sanna 12. Allenatore Basoli
Parziali: 14-27; 41-53; 53-72
Carbonia-Ferrini 90-78
Scuola Basket Carbonia: Messina, Boi 9, Barreiro 13, Manca 4, Deliperi 14, C. Cancedda 5, Crobu 4, Cau 21, Aste 1, Sciascia, Putignano 19, F. Cancedda. Allenatore Matteu
Pisano Arredamenti Quartu: Murgia 3, Pedrazzini 12, Murru, Saba, Piras 10, Pisu 3, Taccori, Diana 4, Fancello 11, Mat. Sassaro 21, Madau 2, Marras 12. Allenatore Mar. Sassaro
Parziali: 21-22; 48-43; 72-62
Nuoro-Ozieri 66-63
Sirius Nuoro: Assui 6, Loddo ne, Seddone ne, Ballore ne, Canu 15, Radakovic 2, Zidda ne, Spina 3, E. Puddu, Martis 5, Doglio 16, Galantino 19. Allenatore D. Puddu
Demones Ozieri: Cordedda 4, Poloni 18, Serra ne, Aisoni ne, Vasselli 18, Carletti, Polo, Saba 3, Serra 10, S. Monaco 4, G. Monaco 2, Fara 4. Allenatore Cadoni
Parziali: 13-14; 34-35; 52-50
Antonianum-Olimpia 49-86
Antonianum Quartu: Corda, Suriano 7, Cogoni, Tiragallo 1, Ruggeri 3, R. Mattana 8, Malpede 10, Medda 2, Jordan 11, Neri 2, Napoli, A. Mattana 5. Allenatore Atella
Olimpia Cagliari: Cossu 8, Chessa 4, Serra 11, Corsi 16, Orrù 2, Sanna 20, Scanu 5, Porcu 2, Pala 6, Dacome 3, Terrosu 9. Allenatore Zucca
Parziali: 18-26; 28-48; 40-66
Torres-Sant'Orsola 66-84
Sef Torres: Garau 4, N. Pitirra, Scarpa, E. Pitirra 11, Casula 4, Calzaghe, Dell'Erba 4, Pricchiazzi, D'Elia 11, Casu 22, Barabino, Pompianu 10. Allenatore Mura
Tavoni Sassari: Vargiu 3, Gueye 2, Angius ne, Sanna 36, Aroni, Camboni, Stan ne, Raffo 6, Peruzzi 11, Casu 22, Essouabni, G. Barabino 4. Allenatore Ruiu
Parziali: 14-27; 30-48; 42-64
Riposava: Calasetta Basket
Classifica: Olimpia Cagliari, Sant'Orsola Sassari, S.B. Carbonia, Aurea e Sirius Nuoro 2, Calasetta, Ozieri, Dinamo Academy, Ferrini Quartu, Antonianum Quartu e Torres 0.