Con l’All Star Game Open Maschile si apre sabato, a Settimo San Pietro, la nuova stagione MSP (Movimento Sportivo Popolare) del settore pallacanestro. L’evento è organizzato dalla società di casa, il Basket Settimo 2023, e vedrà opposti il “Team Gold”, guidato da Marco Chessa, coach del Basket Settimo, e Andrea Ghiani, allenatore del Basket Decimo, e il “Team Silver”, che avrà in panchina Luca Chicchinelli, dell’Old Dolia, e Andrea Frau, tecnico della Ferrini. Il match, in programma dalle 19.30, verrà preceduto, alle 18, dalla gara di tiro da 3 punti, con i migliori specialisti del torneo. Ben 7 gli arbitri designati (Corrias, Spiga, Murino, Comella, Cadeddu, Loi e Angius) che si alterneranno durante i quattro tempi da 10 minuti. Dopo la partita, atleti, arbitri, dirigenti e pubblico condivideranno una cena conviviale, in linea con lo spirito di amicizia e aggregazione che caratterizza il circuito MSP. “Siamo felici – dichiara Alberto Manca, responsabile del settore pallacanestro di MSP - di dare il via alla stagione 2024/2025 con un evento che celebra la passione per il basket e lo spirito di Msp; l'All-Star Game non è solo una competizione sportiva, ma anche un momento di festa e condivisione, dove i valori dello sport come il rispetto, l'amicizia e il divertimento si uniscono. Ringraziamo la società Basket Settimo 2023 per la preziosa collaborazione e ci auguriamo che questo evento possa essere replicato nei prossimi anni”.

I roster in campo:

Team Gold: Samuele Cacciuto (Basket Quartu), Nicola Tosadori (Basket Quartu), Paolo Toniolo (Basket Decimo), Davide Scala (Basket Decimo), Luigi Daga (Basket Settimo), Alberto Melis (Basket Settimo), Mattia Casati (Virtus Cagliari), Federico Meloni (Virtus Cagliari), Davide Neri (Sinnai Basket), Maurizio Picciau (Sinnai Basket), Matteo Fini (Gherreris S. Sperate), Filippo Meloni (Gherreris S. Sperate).

Team Silver: Alessio Casula (Old Dolia), Fabrizio Basciu (Old Dolia), Andrea Cardia (Ferrini Basket), Luca Palomba (Ferrini Basket), Luca Frau (Gemma Villacidro), Fabio Mocci (Gemma Villacidro), Nicola Scopelliti (Sulcispes), Alessio Scodina (Sulcispes).

