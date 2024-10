È partita con l’All Star Game Open Maschile di sabato scorso, a Settimo San Pietro, la nuova stagione MSP (Movimento Sportivo Popolare) del settore pallacanestro. L’evento è stato organizzato dalla società di casa, il Basket Settimo 2023, e ha visto la partecipazione degli atleti in rappresentanza delle società partecipanti ai tornei Gold e Silver. In avvio di serata, prima della partita, si è disputata la gara di tiro da 3 punti, vinta da Gian Luca Unali del Basket Settimo. La partita, invece, ha visto prevalere il Team “Gold”, guidato da Marco Chessa, coach del Basket Settimo, e Andrea Ghiani, allenatore del Basket Decimo, sul Team “Silver”, di coach Luca Chicchinelli, dell’Old Dolia, con il punteggio di 78-47.

I Tabellini della gara.

Team Gold - Team Silver 78-47

𝗧𝗲𝗮𝗺 𝗚𝗼𝗹𝗱: Casati (Virtus), Farris (Decimo) 10, Fi. Meloni (S.Sperate) 2, Tosadori (Basket Quartu) 19, Toniolo (Decimo) 6, Daga (Settimo) 6, Melis (Settimo) 4, Fe. Meloni (Virtus) 2, Cacciuto (Basket Quartu) 10, Neri (Sinnai) 11, Fini (S.Sperate) 6, M. Picciau (Sinnai) 2. Allenatori Chessa e Ghiani.

𝗧𝗲𝗮𝗺 𝗦𝗶𝗹𝘃𝗲𝗿: Palomba (Ferrini) 3, Scopelliti (Sulcispes) 3, Basciu (Old Dolia), Frau (Gemma) 7, L. Casula (Old Dolia) 6, Mocci (Gemma) 9, Piras (Isili) 8, Cardia (Ferrini) 2, A. Casula (Old Dolia) 2, Scodina (Sulcispes) 5, Manicone (Sulcispes) 2. Allenatore Cicchinelli.

𝗔𝗿𝗯𝗶𝘁𝗿𝗶: Angius, Murino, Loi, Spiga, Corrias, Cadeddu.

𝗣𝗮𝗿𝘇𝗶𝗮𝗹𝗶: 12-13; 21-8; 24-13; 18-13.

