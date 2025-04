Si avvia verso la conclusione il campionato MSP di basket categoria “Senior”.

Domenica, nella palestra di via Stazione a Villacidro, infatti, si disputeranno semifinali e finali che assegneranno il titolo per la stagione 2024/2025. Sarà un’intera giornata di sfide.

Il programma prevede alle 9.30 la prima semifinale tra i padroni di casa della Gemma Villacidro e la PGS Condor Monserrato; a seguire, alle 11, lo scontro tra Astro Cagliari e Phoenix Sport Club Capoterra. Le due vincenti si affronteranno poi alle 16 per il titolo, mentre la finalina per il terzo posto è prevista alle 15.

La classifica al termine della regular season ha visto primeggiare la formazione villacidrese, che ha chiuso con un bilancio di 10 vittorie su 12 incontri disputati. Alle spalle seguono Astro (6 vittorie su 11), Phoenix (4 su 11) e Condor (3 su 12). Nei confronti diretti, la Gemma ha avuto la meglio sul Condor in tutti e tre gli scontri disputati (66-37, 78-29 e 62-35), mentre gli incroci tra Astro e Phoenix sono stati più equilibrati, con due successi per l’Astro (54-38 e 67-40) e uno per la Phoenix (72-70). I dati confermano la solidità dei padroni di casa che hanno chiuso con il miglior attacco (516 punti segnati) e la miglior difesa (404 subiti), ma nelle finali sarà fondamentale anche la tenuta mentale e fisica, in un contesto in cui le sorprese non sono escluse.

