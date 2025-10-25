Sarà la sfida tra Ellebi Aurora e Madas Siliqua, in programma domenica 26 ottobre alle 17.30 al palazzetto della Ferrini a Quartu Sant’Elena (arbitri Comella e Loi), ad inaugurare l’edizione 2025/2026 del campionato di basket Open Maschile organizzato dal Movimento Sportivo Popolare Sardegna.

Sono 21 le squadre iscritte, suddivise in tre gironi. Nel raggruppamento A, oltre a Ellebi Aurora e Siliqua, sono inserite anche Panda Monserrato, Gemma Villacidro, Phoenix Sport Club Capoterra, Sant’Eulalia Cagliari e Sinnai Basket. Il girone B è invece composto da Basket Club San Sperate, Ferrini Quartu, Audax Frutti d’Oro, Virtus Cagliari, Jolly Dolianova, Basket Decimo e Old Basket Dolia di Dolianova. Nel gruppo C, infine, si daranno battaglia Basket Settimo, Condor Monserrato, Primavera Gonnosfanadiga, Basket Assemini, Mistral Capoterra, Vitalis San Gavino e Basket Quartu.

Nella passata stagione i titoli Open Gold e Open Silver sono stati conquistati, rispettivamente, dalla squadra “A” del Basket Settimo e dai cagliaritani della Ellebi.

«Si riprende con la stessa passione che ci accompagna oramai dal 2012, anno di nascita del basket targato MSP – ha commentato Alberto Manca, responsabile del settore – l’augurio è che possa essere per tutti un anno ricco di soddisfazioni, divertimento e fair play in campo e sugli spalti».

© Riproduzione riservata