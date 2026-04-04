Il derby di Serie A2 Femminile stavolta non spostava gli equilibri di classifica, ma il peso specifico resta sempre lo stesso. A sorridere è la Sardegna Marmi Cagliari, che passa al PalaVienna di Selargius per 57-41 nell’ultimo turno della regular season.

Per le biancoblù una vittoria che vale soprattutto in termini di fiducia: l’ottavo posto era già acquisito e ora all’orizzonte c’è la sfida playoff contro Matelica, prima nel Girone B e fresca vincitrice della Coppa Italia. Qualche riflesso, invece, per la Nuova Icom, che scivola al settimo posto e nei quarti incrocerà l’Alpo, una delle squadre più attrezzate del lotto.

Niente postseason, invece, per il Cus Cagliari. Fermo per il turno di riposo, ha assistito ai successi di Vicenza e Trieste, risultati che lo estromettono dalla corsa playoff. Le universitarie dovranno ora giocarsi la permanenza in categoria nella serie playout contro Moncalieri.

La cronaca. La gara si indirizza già nei primi minuti, con la Virtus aggressiva e subito capace di costruire un margine importante grazie alle iniziative di Corda e alla concretezza di El Habbab. Selargius fatica a trovare ritmo, penalizzata da basse percentuali e da una serata complicata al tiro pesante, e chiude il primo quarto sotto 21-8. Le ospiti toccano anche il +15, ma nel secondo periodo, complice anche una lunga interruzione per un problema a uno degli arbitri, la Nuova Icom ritrova energia e si riavvicina fino al 23-28 dell’intervallo.

Il tentativo di rimonta, però, si spegne al rientro dagli spogliatoi: nel terzo quarto Selargius segna appena 5 punti, mentre la Sardegna Marmi ristabilisce le distanze e mette le mani sulla partita. Nell’ultimo periodo le cagliaritane controllano senza affanni, forti di una maggiore solidità difensiva e di un dominio a rimbalzo che alla lunga fa la differenza. Tra le protagoniste El Habbab (15 punti) e Corda (11 rimbalzi), mentre tra le giallonere nessuna raggiunge la doppia cifra.

San Salvatore S.-Virtus Cagliari 41-57

Nuova Icom Selargius: Mura 5, Berrad 2, Ceccarelli 8, Aijanen 7, Juhasz 3, D’Angelo 7, Ingenito 4, Pinna, Ruggeri 4, Valenti, Blecic 1, Porcu. Allenatore Maslarinos

Sardegna Marmi Cagliari: Naczk, Zieniewska 8, El Habbab 15, Corda 6, Nativi 6, Deidda, Setzu, Pasolini 5, Mattera 7, Tykha 10, Pellegrini. Allenatore Staico

Parziali: 8-21; 23-28; 28-39

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