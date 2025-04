Dopo il ko in Friuli, la Sardegna Marmi Cagliari è pronta a tornare in campo per provare a pareggiare i conti. Mercoledì alle 17, al PalaRestivo di Cagliari, si gioca gara 2 dei quarti playoff per la promozione in A1 contro la Delser Udine. Le rossoblù, sotto 1-0 nella serie, vogliono allungare la sfida e riportarla a Udine per una decisiva Gara 3.

L’86-61 dell’andata racconta solo in parte l’andamento del match. Le cagliaritane, nonostante l’assenza della play Monika Naczk, hanno tenuto testa a lungo alla corazzata friulana, partendo con buona personalità e restando in partita fino al quarto periodo. Trascinatrice assoluta Mounia El Habbab, autrice di 26 punti.

La Delser ha costruito il successo su rimbalzi (56 contro 36) e percentuali dall’arco (9/22), ma la Virtus ha mostrato carattere e volontà, reagendo più volte ai tentativi di fuga delle padrone di casa.

Al PalaRestivo servirà una prestazione ancora più concreta, soprattutto in difesa e a rimbalzo, ma la Virtus ha le carte in regola per giocarsela. Obiettivo: portare la serie a gara 3. E la spinta del pubblico di casa potrà fare la differenza.

