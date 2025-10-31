Dopo il passo falso interno contro Torino, la Sardegna Marmi Cagliari è pronta a tornare in campo per la quarta giornata del campionato di A2 Femminile, la terza lontano dal PalaRestivo. Domani alle 15 le cagliaritane sfideranno la Libertas Moncalieri, squadra che finora ha ottenuto due vittorie tra le mura amiche.

Le due squadre sono appaiate in classifica a quota 4 punti. La Virtus, però, ha segnato meno delle piemontesi (166 contro 184 punti), compensando con una difesa più solida (164 punti subiti, 34 in meno rispetto a Moncalieri). Sotto le plance, vantaggio per la Sardegna Marmi Cagliari con 119 rimbalzi conquistati in tre gare, dieci in più della squadra di casa.

Attenzione agli elementi chiave di Moncalieri: l’ala croata Karmen Cicic (30 punti in tre gare) e la giovane guardia classe 2002 Maria Pellegrini (48 punti), mentre la pivot 2008 Divine Obaseki ha già segnato 33 punti.

Per l'ala/pivot cagliaritana Mounia El Habbab sarà una trasferta impegnativa: «Moncalieri ha sempre dimostrato il proprio valore e giocare sul loro campo non è mai semplice. Molte squadre hanno perso lì, quindi ci aspettiamo una vera battaglia».

Sull’ultima sconfitta contro Torino, El Habbab aggiunge: «Sabato è stata una serata no, ma dalle sconfitte si impara molto. Ci aiutano a capire su cosa lavorare e a crescere come squadra. Siamo ancora in fase di rodaggio, ma torneremo in campo concentrate, pronte a mettere in campo tutto ciò di positivo costruito finora».

