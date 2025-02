A caccia di un'impresa. La Nuova Icom Selargius torna al PalaVienna, dove sabato (palla a due alle 17) riceverà la visita della Clv-Limonta Costa Masnaga, terza forza della Serie A2 Femminile di basket.

L'impegno, sulla carta, è proibitivo, ma mai come in questa annata le giallonere hanno saputo sfoderare gli artigli di fronte alle big, mandando al tappeto Empoli e San Giovanni Valdarno. Coach Vasilis Maslarinos indica la strada: «Un’altra partita in casa che giocheremo con un solo obiettivo: vincere».

Dopo lo stop incassato a Livorno, le giallonere hanno bisogno di una reazione chiara. «La scorsa partita è stata la classica giornata no», continua il coach greco, «tornare sabato davanti al nostro pubblico ci impone ancora di più concentrazione. Dobbiamo continuare il buon lavoro svolto in questi tre mesi. Sono convinto che le ragazze faranno una buona gara contro una squadra molto forte. Noi cercheremo di interpretare al meglio il match, controllare il ritmo di gioco e seguire il piano partita».

