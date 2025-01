All'orizzonte le due settimane più calde di questa prima parte di stagione. La Confelici Cagliari si prepara per la difficile trasferta di Pescara in casa dell'Amatori quarta in classifica: in palio ci sono punti pesanti da portarsi dietro in vista della Poule Gold della Serie B Interregionale, che vedrà i granata incrociare le formazioni del girone marchigiano.

In fiducia grazie alle ultime due affermazioni autoritarie contro Vasto e Ferentino, gli esperini sono pronti a dire la loro in terra abruzzese: «Sono molto contento di come è iniziato il nuovo anno», ammette l'ala Edoardo Maresca, «le tre sconfitte consecutive di fine 2024 erano in parte dovute alla stanchezza dettata dai tanti impegni ravvicinati. Siamo rientrati dalla sosta natalizia allenandoci molto bene. La mia sensazione è che qualcosa sia scattato anche nella testa. Superare due buone avversarie come Vasto e Ferentino tenendo sempre la partita in mano ci ha dato tanta fiducia in più. Sono soddisfatto di come stiamo lavorando e di come stiamo riuscendo a dimostrare il nostro valore in campo. Anche Potì e Giordano ora sono quasi al meglio delle loro condizioni fisiche, e i risultati si notano».

L'Amatori Pescara ha 22 punti all'attivo, quattro in meno dell'Esperia, che all'andata (9 novembre) vinse per 63-60 in casa: «Affrontiamo una squadra giovane e ben allenata», sottolinea l'ex Lumezzane, «giocare a Pescara non è mai semplice. Dovremo essere bravi a proporre lo stesso approccio visto con Vasto e Ferentino. Di fronte ci sarà una squadra ugualmente determinata a vincere, che scenderà in campo con piglio aggressivo. Sarà importante mettere a frutto la nostra maggior esperienza e la nostra maggior fisicità».

Dopo Pescara, la Confelici tornerà a Monte Mixi per un'altra gara cruciale in vista della seconda fase: quella contro la Stella Ebk, in programma sabato prossimo. «Vincere entrambi i match sarebbe importantissimo», rileva Maresca, «iniziare la Poule Gold con 12 punti sarebbe fondamentale e ci permetterebbe anche di affrontare con maggior serenità gli ultimi impegni della regular season. I prossimi 4 punti in palio, in realtà, valgono 8».

