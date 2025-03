Solo vittorie casalinghe nel terzultimo turno della regular season di Serie C Unica. L’Olimpia Cagliari sfrutta il turno di riposo della capolista Sennori per accorciare a -8, imponendosi sul Cus Sassari al termine di un match più combattuto di quanto dica il punteggio finale (74-62). Cade a sorpresa Il Veliero Calasetta, che parte male e non riesce a rimontare in casa di un Sant’Orsola in grande crescita (78-66). Ne approfitta la Ferrini Pisano Arredamenti, che non sbaglia l'appuntamento contro il fanalino di coda Dinamo B (98-67) e riaggancia il terzo posto.

Nella parte centrale della classifica, successi preziosi anche per Coral Alghero e Antonianum, rispettivamente negli scontri diretti contro Sirius Nuoro (85-79) e Torres (85-77).

A due giornate dal termine della regular season, Sennori è già certa del primo posto nella griglia playoff. Per tutte le altre posizioni, invece, la battaglia è aperta.

Tutte le gare sono state precedute da un minuto di raccoglimento in memoria di Piero Rigucci, ex giocatore e allenatore, e di Angelo Antonio Pintonello, già presidente del Basket Superga di Cagliari.

Antonianum-Torres 85-77

Antonianum Quartu: E. Piras 4, G. Piras, Putignano 20, Ruggeri 3, Tiragallo, Biggio 6, Cogoni ne, Jordan 34, Onnis 10, Napoli ne, Medda ne, Carrucciu 8. Allenatore Atella

Sef Torres: Trucchetti 32, S. Casu 6, Raffo 6, Angius 6, Tanda 7, Giordo 3, M. Piredda, S. Piredda ne, Panai, E. Casu 17, Pazzola. Allenatore Carlini

Parziali: 19-17; 43-29; 63-59

Olimpia-Cus Sassari 74-62

Olimpia Cagliari: Cossu 2, Tocco 17, Chessa 5, Serra 10, Corsi 15, Palazzi 8, D’Elia 7, Scanu 2, Pala ne, Pili 8, Terrosu ne, Pedemonte ne. Allenatore Zucca

Cus Sassari: Dongu 2, Porcheddu 8, Ruiu, Spanu 12, Cecchini 6, Piras 8, Idini 22, Vargiu, Canu 4, Gaio. Allenatore Sassu

Parziali: 18-25; 35-32; 49-42

Coral-Nuoro 85-79

Coral Alghero: Cesaraccio 18, Monte 4, Tilloca ne, Sahud 10, Fumanti, Musso 27, Manunza 3, Ibba ne, Cherchi 11, Scalise 11, Busi, Simula 1. Allenatore Longano

Sirius Nuoro: Mariani 21, Goddi 3, Canu 6, Radakovic 11, Cecchin 5, Zidda ne, Spina 12, E. Puddu 14, Doglio 5, Loddo ne, Seddone ne, Assui 2. Allenatore M. Puddu

Parziali: 24-23; 44-46; 58-65

Sant'Orsola-Calasetta 78-66

Tavoni Sassari: Bergdolt 5, Vargiu 4, Manca 2, Bertolini 28, Aroni, Fara 2, Cugia ne, Usai 6, Scanu Manunta 16, Cipriano 4, Gueye 4, Pisano 7. Allenatore Porcu

Il Veliero Calasetta: D. Zucca ne, Amadori 10, Russo 17, S. Zucca 8, Graaf 2, Amoruso 21, Penoni ne, Mattana 2, Mpeck 6. Allenatore Frisolone

Parziali: 26-13; 43-36; 61-57

Ferrini-Dinamo B 98-67

Pisano Arredamenti Quartu: Podda 5, Puddu, Pedrazzini 7, Graviano 22, Murru 1, Saba 7, Gambella, Fois 10, Fancello 17, Dessì 5, Salone 15, Marras 9. Allenatore Fioretto

Dinamo Sassari B: Macciocu 8, Meschini 8, N. Pitirra 1, Denti 6, Giua 5, Patrick, E. Pitirra 16, Motroni 10, Brau 3, Calzaghe, De Rosas 6, Cubeddu 4. Allenatore Mura

Parziali: 29-14; 56-43; 78-55

Classifica aggiornata:

Sennori 36, Olimpia Cagliari 28, Calasetta 24, Ferrini 24, Coral 18, Nuoro 18, Sant'Orsola 14, Torres 14, Antonianum 12, Cus Sassari 10, Dinamo B 2.

