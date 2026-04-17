Prova generale per i playoff scudetto di basket in carrozzina. Sabato alle 15.30 (Hangar di Sassari) Dinamo Lab e Santo Stefano si affrontano per l'ultimo turno della stagione regolare. La squadra sassarese è inattaccabile al primo posto, quella marchigiana è sicura del quarto posto e non può migliorarlo.

Gara quindi ininfluente sulla classifica ma che preannuncia la semifinale scudetto. Le altre due semifinaliste sono invece Briantea84 Cantù e Amicacci Giulianova Abruzzo.

Il coach della Dinamo Lab Mathew Foden presenta la gara: “Santo Stefano è quarta e sarà l'avversaria dei playoff, contro Cantù siamo stati straordinari, risalendo dal -12. Nei playoff sono arrivate tutte squadre di talento e chiunque può battere chiunque. E’ la prima volta che chiudiamo primi alla fine della stagione regolare, godiamoci il momento e continuiamo a credere in noi stessi”.

All'andata vittoria di Ghione e compagni per 53-46.

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