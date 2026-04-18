Basket in carrozzina: la Dinamo Lab batte Santo Stefano 57-51La capolista della serie A chiude con un successo
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Per intensità ed equilibrio un'anteprima da playoff scudetto di basket in carrozzina. All'Hangar di Sassari la Dinamo Lab l'ha spuntata solo nel finale sul Santo Stefano: 57-51.
Le due squadre si incontreranno nuovamente in semifinale scudetto e quindi la doppia vittoria in stagione regolare non va presa in considerazione. Allo stesso tempo però, come contro Cantù, la squadra sassarese sta dimostrando di gestire con lucidità i finali delle partite giocate punto a punto. E col Santo Stefano è stata un'autentica battaglia che ha visto gli ospiti spesso avanti, anche di 8 lunghezze. Nell'ultimo quarto però Murakami ha trascinato i compagni alla vittoria che conferma il primato nella massima serie.
Tabellino Dinamo Lab: Mosler 9, Esteche 4, Lindblom, Ghione 10, Revuelta 4, Saaid, Papi 4, Murakami 24, Da Silva 2.
All. Foden.