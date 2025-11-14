Cerca il tris la Dinamo Lab domani sul campo della Reggio Calabria Bic (ore 19) per confermarsi in vetta alla massima serie di basket in carrozzina. La formazione sassarese è partita davvero forte con due vittorie e ora è attesa dalla gara sul campo della formazione calabrese che arriva al match sull’onda dell’entusiasmo della prima vittoria ottenuta proprio sulla sirena contro Bergamo.

Il coach della Dinamo Lab Mathew Foden presenta così la gara: «La vittoria della settimana scorsa contro Giulianova è stato un grande passo. Sono molto felice per il modo in cui abbiamo gestito la partita, imponendo da subito il nostro ritmo. Ci aspetta la trasferta più lunga della stagione, a Reggio Calabria. Loro hanno nuovi innesti e tornerà anche Baz dal campionato asiatico: sarà interessante capire come giocheranno con lui. Hanno ottimi tiratori dal perimetro e dovremo limitarli il più possibile».

Gioca invece in casa l’Asinara Waves E-Ambiente, arrivata in finale Scudetto lo scorso anno e vincitrice di una storica Coppa Italia. Il Porto Torres ospita al pala Mura alle 15.30 il Montello Bergamo, beffato da Reggio Calabria nell'ultimo turno.

© Riproduzione riservata