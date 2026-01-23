Dopo il colpaccio sul campo del Santo Stefano, la Dinamo Lab gioca ancora in trasferta: domani a Bergamo (inizio alle 15.30) contro la Special Bergamo Sport Montello. La formazione sassarese è attualmente in vetta alla serie A di basket in carrozzina insieme ai campioni d'Italia di Cantù.

I padroni di casa occupano la settima posizione in classifica, la Special Bergamo Sport Montello arriva dalla vittoria contro la PDM Treviso per 61-47. La squadra allenata dall’esperto coach Canfora ha i suoi punti di forza nella guardia Miceli (21 punti contro Treviso) e l’ala Sbulez (17).

Il coach della Dinamo Lab Mathew Foden ha dichiarato: «Abbiamo vinto contro Santo Stefano, ma possiamo e dobbiamo fare ancora meglio. Dobbiamo imparare a gestire la pressione in partite così importanti: anche senza giocare la nostra miglior pallacanestro siamo riusciti a portarla a casa. Stiamo imparando a essere una vera squadra. Se vogliamo puntare a vincere trofei a fine stagione, dobbiamo costruire buone abitudini in ogni momento e in ogni situazione».

Nella gara d'andata i biancoblù hanno avuto la meglio sul Montello per 59-41. Tra i migliori realizzatori Mosler (21 punti), Papi (10) e Esteche (10).

