Girone unico e stagione lunga sono le novità della A1 di basket in carrozzina che parte domani con la Dinamo Lab ancora ai nastri di partenza. La squadra sassarese ospita il neopromosso Millennium Padova sabato alle 15.30 nel palazzetto di Sorso.

Il confermato coach Matthew Foden presenta così il campionato: «Siamo tornati al format ante covid, unico girone e non due gruppi. Tutte le squadre si sono rinforzate e questo rende tutte le partite difficili».

Nella stagione passata la Dinamo Lab ha centrato l'ingresso a playoff scudetto, Coppa Italia e coppa europea, grazie a un'ottima difesa e all'equilibrio tra gioco esterno e gioco interno. «Mi auguro che ci ripetermo. Il sistema ha funzionato, per questo abbiamo confermato diversi giocatori».

I volti nuovi sono tre, come ricorda coach Foden: «Sara Revuelta è una giocatrice spagnola di grande esperienza che ci darà una mano, quello di Max Ruggeri è un ritorno nella città che lo ha visto giocare con l'Anmic e l'ultimo ingaggio è il thailandese Athin Singdong, da 10 anni in nazionale, ma non sappiamo se farà in tempo ad arrivare per la partita di sabato».

