Il campionato di Serie C Unica maschile torna protagonista nel weekend con le cinque gare valide per il sesto turno di campionato, distribuite tra sabato e domenica.

La copertina spetta di diritto alla Sirius Nuoro, nuova capolista solitaria e unica squadra ancora imbattuta del torneo. I barbaricini, reduci da un avvio di stagione impeccabile, faranno visita sabato alle 17.30 al PalaSimula di Sassari al Sant’Orsola, formazione sempre temibile e trascinata dal bomber Luca Sanna, fin qui miglior realizzatore del campionato.

Alle 18, al Palasport di Ploaghe, toccherà invece all’Ozieri ospitare l’Antonianum Quartu, rinvigorito dal successo interno ottenuto contro il Carbonia. Proprio i minerari saranno impegnati mezz’ora più tardi (ore 18.30) nel derby sulcitano di via delle Cernitrici, dove affronteranno il Camping La Salina Calasetta, reduce da un periodo di ottima forma.

Sempre alle 18, la Ferrini Quartu di coach Marco Sassaro proverà a cancellare lo zero in classifica nella sfida casalinga contro l’Aurea Sassari.

Il programma si chiuderà domenica sera (ore 20) con il derby “in famiglia” tra le due formazioni del progetto Dinamo Sassari: Torres e Dinamo Academy si ritroveranno faccia a faccia ancora una volta al PalaSimula.

Riposerà l’Olimpia Cagliari.

Classifica: Nuoro 8; Calasetta, Ozieri, Dinamo Academy e Sant’Orsola 6; Aurea, Olimpia Cagliari, Antonianum e Carbonia 4; Torres 2; Ferrini 0.

© Riproduzione riservata