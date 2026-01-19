Seppur con qualche brivido, nel corso della seconda giornata del girone di ritorno, il CUS Cagliari mantiene l’imbattibilità nel campionato di Divisione Regionale 1 di basket. Per gli universitari, contro il Genneruxi, è arrivata la 14sima vittoria in altrettante partite.

La capolista. Il quintetto allenato da Marco Benucci si impone per 75-68 dopo un tempo supplementare. Genneruxi che parte meglio e al 10’ è sul +4 (18-22). I padroni di casa reagiscono e impattano all’intervallo (34 pari al 20’). In avvio di ripresa è nuovamente la formazione guidata da Gianluca Susini a prendere il controllo (47-51 al 30’), prima del rush finale che vede le due squadre appaiate sul 60 pari del 40’. Nei 5’ supplementari il CUS ha maggiore lucidità e riesce a portare a casa la vittoria, trascinata anche dai 18 punti firmati da Graviano, miglior realizzatore.

Ad inseguire. Non perde un colpo la coppia di seconde in classifica. CMB Porto Torres ed Elmas vincono e rimangono appaiate a 2 vittorie di distanze dalla capolista. Porto Torres si impone in casa, contro il San Sperate, per 74-66. Partita combattuta nei primi 20’ (34-33 all’intervallo). È nel corso della terza frazione che i turritani trovano un buon vantaggio (51-45 al 30’). Margine consolidato negli ultimi 10’, fino al +8 finale. Miglior realizzatore della gara è Sahud, del CMB Porto Torres, con 32 punti. Colpo esterno, invece, di Elmas, vittorioso sul parquet dell’Atletico Cagliari per 57-74. Ospiti avanti all’intervallo (32-38 al 20’). I padroni di casa cercano di ricucire al rientro dal riposo lungo (49-53 al 30’), prima del nuovo break masese dell’ultimo quarto. Ai cagliaritani, per portare a casa il successo, non bastano i 29 punti firmati da Cau.

Le altre. Spicca la vittoria dell’Astro contro il Cus Sassari (62-43 il finale). Padroni di casa che comandano il punteggio sin dai primi minuti, arrivando ad un massimo vantaggio di 24 lunghezze a fine terzo quarto (53-29 al 30’). Da segnalare, nelle fila dell’Astro, i 15 punti segnati da Salis. Successo casalingo anche per la SAP Alghero contro la Ferrini Quartu, per 90-76. Algheresi già con la doppia cifra di vantaggio a metà gara (47-34). Vittoria esterna del Sinnai, sul parquet dell’Assemini, per 64-76. Ospiti che guidano il punteggio già all’intervallo (36-43), ampliando il margine nella seconda parte di gara. Migliori realizzatori, a fine gara, sono Grosso dell’Assemini e Piras del Sinnai con 24 punti. Infine, la Santa Croce Olbia vince e aggancia in classifica il Mogoro. Gli olbiesi si impongono per 74-63, trascinati dalla vena realizzativa di Bonomo, autore di 21 punti. Santa Croce che sale così a 6 punti, appaiata a mogoresi e alla Ferrini.

