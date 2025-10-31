Basket, il Cus Cagliari cerca riscatto contro VicenzaSulla carta, una sfida più alla portata rispetto alle ultime due, ma da non prendere sottogamba
Dopo due stop consecutivi contro formazioni di alta classifica come Matelica e Ragusa, il Cus Cagliari è pronto a tornare in campo per la quinta giornata del girone B di Serie A2 femminile. Le universitarie ospitano l’A.S. Vicenza al Palasport di Sa Duchessa (palla a due sabato alle 18), con l’obiettivo di ritrovare il sorriso davanti al proprio pubblico.
Sulla carta, una sfida più alla portata rispetto alle ultime due, ma da non prendere sottogamba: le venete, allenate da Lorenzo Logallo, sono ancora a caccia del primo successo stagionale dopo quattro sconfitte, e arriveranno in Sardegna determinate a invertire la rotta.
La squadra di coach Federico Xaxa riparte dalle buone indicazioni mostrate nell’ultima gara contro Ragusa: maggiore intensità difensiva, solidità a rimbalzo e una presenza più costante sotto canestro. In attesa dei rientri di Erica Reggiani e Marta Granzotto, il Cus potrà contare su una Giorgia Bovenzi in grande spolvero, trascinatrice in questo avvio di stagione con 18 punti e 21,5 di valutazione media a partita. Bene anche la pivot croata Perić, già inserita negli schemi biancorossi, e il resto del gruppo, chiamato a dare continuità e concretezza per tutti i 40 minuti.
«La classifica di Vicenza non rispecchia il suo reale valore - avverte coach Xaxa -. Noi dobbiamo proseguire nel percorso di crescita, consolidando la nostra identità difensiva e mantenendo intensità e concentrazione per tutta la partita».