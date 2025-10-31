Dopo due stop consecutivi contro formazioni di alta classifica come Matelica e Ragusa, il Cus Cagliari è pronto a tornare in campo per la quinta giornata del girone B di Serie A2 femminile. Le universitarie ospitano l’A.S. Vicenza al Palasport di Sa Duchessa (palla a due sabato alle 18), con l’obiettivo di ritrovare il sorriso davanti al proprio pubblico.

Sulla carta, una sfida più alla portata rispetto alle ultime due, ma da non prendere sottogamba: le venete, allenate da Lorenzo Logallo, sono ancora a caccia del primo successo stagionale dopo quattro sconfitte, e arriveranno in Sardegna determinate a invertire la rotta.

La squadra di coach Federico Xaxa riparte dalle buone indicazioni mostrate nell’ultima gara contro Ragusa: maggiore intensità difensiva, solidità a rimbalzo e una presenza più costante sotto canestro. In attesa dei rientri di Erica Reggiani e Marta Granzotto, il Cus potrà contare su una Giorgia Bovenzi in grande spolvero, trascinatrice in questo avvio di stagione con 18 punti e 21,5 di valutazione media a partita. Bene anche la pivot croata Perić, già inserita negli schemi biancorossi, e il resto del gruppo, chiamato a dare continuità e concretezza per tutti i 40 minuti.

«La classifica di Vicenza non rispecchia il suo reale valore - avverte coach Xaxa -. Noi dobbiamo proseguire nel percorso di crescita, consolidando la nostra identità difensiva e mantenendo intensità e concentrazione per tutta la partita».

