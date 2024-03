Porte aperte al PalaVienna di Selargius nel weekend di Pasqua: da venerdì 29 marzo a domenica 31 va in scena la 1^ edizione del Trofeo Techfind, torneo giovanile di pallacanestro dedicato alla categoria Under 17 Femminile.



A scendere in campo saranno le padrone di casa del San Salvatore (allenate da Francesca Amadasi, recentemente nominata anche alla guida della prima squadra in Serie A2) e tre formazioni provenienti dalla Penisola: l’Alpo Basket di Villafranca di Verona, il Basket Club Bolzano e la nobile Famila Schio, abituata a fare incetta di Scudetti in Serie A1.



Il via è in programma venerdì alle 10.30 con la presentazione ufficiale e la gara del tiro da 3 punti. Dal pomeriggio il via alle sfide: alle 16 Selargius-Alpo, alle 18.30 Schio-Bolzano.



Sabato si prosegue con una "non stop" dalle 9 alle 18.30 con quattro match: Alpo-Schio, Selargius-Bolzano, Selargius-Schio e Alpo Bolzano. Domenica sono previste, infine, le due finali: alle 9.30 in palio terzo e quarto posto, alle 11.30 il gradino più alto del podio.

