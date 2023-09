Ha cominciato a lavorare la Virtus Cagliari in vista della prossima stagione sportiva di Serie B Regionale. Le novità principali riguardano la conferma di Carla Lucchini, l’inserimento da Su Planu di Claudia Vargiu, ala (classe ’91) e l’arrivo, da Viterbo (serie B), delle gemelle bulgare Diana e Joana Valtcheva (classe 2003). Diana è una guardia mentre Joana gioca nel doppio ruolo di guardia e di ala.

Con i nuovi acquisti ci saranno le “senatrici” Anna Lussu, Laura Pellegrini e Giada Podda, più un gruppo di giovani virtussine da far crescere e maturare. L’obiettivo principale della squadra allenata dal confermato Fabrizio Staico è quello di fare un buon campionato, lavorando sulle giovani del vivaio e su quelle che entreranno a far parte della “rosa” della prima squadra. «Un gruppo che si è notevolmente ringiovanito – commenta coach Staico - I nuovi ingressi riguardano quella fascia d’età che ci permette di avere più continuità dal punto di vista degli allenamenti, più intensità e altro. Diciamo che si tratta di un investimento che non riguarda il breve periodo, ma qualcosa di più. Certo, proveremo ad arrivare più in alto possibile, considerati gli acquisti fatti, e parlo di Claudia Vargiu e delle due ragazze bulgare di formazione italiana che hanno sempre giocato in serie B, ma vogliamo fare un diverso tipo di lavoro con il gruppo per farlo crescere e migliorare, poi chissà che il lavoro che verrà fatto durante la stagione, possa, alla fine regalarci qualche soddisfazione».

Gli fa eco il presidente Paolo Pellegrini. «Quest’anno abbiamo fatto il massimo sforzo. Di più, sinceramente, non potevamo fare. Si è deciso di investire meno sulla serie B e lavorare per fare crescere ulteriormente la società in tutte le componenti».

