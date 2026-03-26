La Brixia si conferma bestia nera della Dinamo Women nei playout. La squadra lombarda ha espugnato il PalaSerradimigni (82-94) guadagnandosi il match ball salvezza in casa. Per guadagnarsi la bella in casa sabato la squadra sassarese dovrà vincere a Brescia. Lo ha già fatto nella stagione regolare, ma come l'anno scorso nei playout il Brixia sembra trovarsi a suo agio.

Va detto che nel match di ieri notte la Dinamo Women ha perso praticamente a inizio gara la lunga Richards per un infortunio a una spalla, ma è riuscita per tutto il primo tempo a stare spesso in vantaggio, anche di 7 punti. Deleterio il break di 18-4 incassato nel terzo quarto, con Carangelo e compagne che non sono riuscite più a risalire.

Il coach paolo Citrini ha dichiarato: «Ora dobbiamo resettare, restare uniti e presentarci a Brescia con maggiore aggressività e cattiveria agonistica. In alcuni momenti lo spirito è stato quello giusto, ma non è bastato: servirà continuità per tutta la gara».

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