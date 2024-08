Sarà un San Salvatore ampiamente rinnovato quello che prenderà parte alla prossima Serie A2 Femminile di basket. E non solo in termini di roster e staff tecnico. Il club di viale Vienna ha infatti annunciato la partnership con Nuova Icom Srl, società del settore meccanico con sede a Macchiareddu che sarà il nuovo main sponsor delle giallonere.

Il club selargino acquisirà dunque la nuova denominazione ufficiale di "Nuova Icom San Salvatore" già a partire dai prossimi giorni.

«Siamo felici di poter supportare una squadra così forte e così in crescita», dice Alessandro Calledda, Ceo di Nuova Icom «la storicità del San Salvatore viene onorata alla perfezione dalle ragazze di cui siamo non solo sponsor bensì anche tifosi. Speriamo che il nostro sostegno possa farle arrivare ancora più in alto, se lo meritano».

«Non potremmo essere più felici e soddisfatti», afferma Marco Mura, presidente del San Salvatore, «Nuova Icom è un’azienda dinamica e in forte crescita che ha creduto con grande entusiasmo nel nostro progetto sportivo, dalla prima squadra fino al settore giovanile. Si tratta di una partnership davvero importante per tutta la società, e cercheremo di onorarla al meglio continuando a seguire il nostro processo graduale di crescita in tutti gli ambiti. Non è un periodo semplice dal punto di vista economico, sia per lo sport che per le realtà imprenditoriali che operano in Sardegna, e per questo siamo ancor più grati al dott. Calledda e a Nuova Icom per aver deciso di investire nel nostro futuro e di quello di centinaia di ragazzi e ragazze che, ogni giorno, ruotano intorno al mondo San Salvatore. Questo accordo ravviva ancor di più la nostra energia in vista della nuova stagione».

