La Dinamo Women deve lottare per mantenere il +16 dell'andata. In Ungheria finisce 83-72 per lo Szekszard e quindi la differenza canestri resta favorevole alla squadra sassarese che va al Last 32 come seconda del girone K di Eurocup femminile.

Partita durissima nel secondo tempo dove la formazione di Restivo ringrazia la personalità in attacco di Raca (30 punti) e Carangelo (19), le uniche in grado di far male alla difesa aggressiva e talvolta fallosa delle padrone di casa.

La cronaca: grandiosa partenza della squadra sassarese che si porta sul 8-0 dopo due minuti. Le padrone di casa provano il pressing tuttocampo e si sbloccano dalla lunetta. Il centro Westbeld guida la rimonta con sorpasso: 10-8 al 5'. È la serba Raca a reagire con 5 punti di fila. La tripla di Carangelo sulla sirena del primo quarto fissa il 17-24.

Nel secondo quarto sono sempre Raca (17 punti a metà gara) e Carangelo a tenere inizialmente a distanza le ungheresi che però riescono a riportarsi sotto con Boros e Westbeld e sorpassano con Holcz: 41-39 al 19'. Joesn impatta prima del riposo.

Dopo l'intervallo lo Szekszard continua a difendere duro (arbitraggio molto casalingo) e va via: 57-46 al 26'. Provvidenziali le bombe di Carangelo per chiudere la frazione col distacco dimezzato: 61-55.

Le padrone di casa rilanciano la fuga e al 33' sono a +12. La magnifica coppia Raca-Carangelo, con l'aiuto di una grintosa Toffolo, frena la corsa delle ungheresi e consente alla squadra sassarese di salvare la differenza canestri.

