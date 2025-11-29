Va smaltita in fretta l'amarezza per l'eliminazione dall'Eurocup femminile a causa della sconfitta a tavolino dopo il black out del PalaSerradimigni nei minuti finali della gara contro Brno. Domenica si ritorna in campo, sempre in casa, alle 15.30, per il campionato: arriva Battipaglia per il 7° turno stagionale.

La squadra sassarese vuole ritrovare quel successo che, in Serie A1, manca dal 19 ottobre (85-61 in casa di Brixia). Da allora, tra l'infortunio di Richards (ora rientrata) e la forza delle avversarie, Carangelo e compagne hanno incassato solo sconfitte.

Battipaglia ha fin qui ottenuto solo un successo, col colpaccio di Roseto, ma il coach Paolo Citrini non sottovaluta l'avversaria: "Ora ci aspetta una gara fondamentale contro Battipaglia. Coach Ricchini ha un curriculum importante e si vede già la sua impronta: hanno perso all’ultimo tiro contro Tortona e hanno vinto a Roseto, un campo difficilissimo. Arrivano preparati, hanno potuto lavorare con calma sulla nostra partita grazie al turno di riposo, mentre noi dobbiamo essere bravi a recuperare energie mentali in fretta e giocare la miglior partita possibile. È un match chiave per il nostro cammino in campionato".

