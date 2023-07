Una lunga esperta e duttile per la Dinamo in previsione della quarta stagione nella A1 femminile. La squadra sassarese ha ingaggiato Agnieszka Kaczmarczyk, alapivot polacca di 34 anni, alta 188 cm.

Stazza importante e capacità di giocare sia da alapivot che da centro per la giocatrice polacca che con lo Wisla Cracovia ha vinto il titolo nazionale.

Nel 2019 il secondo scudetto polacco, ma col Polkowice, con cui ha giocato anche l’Eurolega arrivando fino ai quarti di finale. Nel 2021 approda in Italia per la prima esperienza lontano dal suo paese natale: a Lucca ha chiuso la stagione di debutto nel nostro campionato con 10.6 punti e 9 rimbalzi a partita in 30 minuti di utilizzo di media. Lo scorso anno ha vestito la maglia di San Martino di Lupari dove, sotto la guida di coach Lorenzo Serventi, ha firmato una stagione da 8.5 punti, quasi 6 rimbalzi e 2 assist di media.

Il coach Antonello Restivo spiega: «È una giocatrice che seguiamo dai tempi di Lucca: esperta e utile, può aumentare il nostro gioco sotto canestro dove fa sentire la sua presenza, ma può aiutarci anche lontano dal canestro. Ama correre e può aumentare la spinta. In più è una grande lavoratrice dalla mentalità improntata sul gruppo: caratteristiche che la rendono una pedina perfetta per la nostra squadra».

© Riproduzione riservata